Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на гонку мирового тура в Абу-Даби

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская велокоманда "Газпром-РусВело" обнародовала состав на первую многодневную гонку мирового тура в календаре команды – "Тур Абу-Даби".

Как сообщила пресс-служба "Газпром-РусВело", команду в ОАЭ представят Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов, Кирилл Свешников.

Спортивный директор команды Паоло Розола отметил, что "успех в Абу-Даби зависит от слаженной работы всей команды: на маршруте будет гора, несколько спринтерских финишей и очень тяжелый блок командной работы на перекрёстных ветрах".

"На плоских этапах будем поддерживать Александра Порсева, у него есть всё, чтобы проявить себя. У нас очень сильный состав и мы готовы для тяжелой борьбы", - подчеркнул Розола.

"Тур Абу-Даби" пройдет с 23 по 26 февраля. Статус мирового тура гонка имеет с нынешнего года. В предыдущие годы многодневка проходила в октябре.

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года будет выступать под швейцарским флагом, "Газпром-РусВело" осталась единственной российской профессиональной велокомандой.