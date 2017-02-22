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Спорт КХЛ-2016/17

С хоккеистами московского "Динамо" рассчитались по долгам

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Руководство московского "Динамо" рассчиталось по долгам перед хоккеистами клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

Это произошло на следующий день после первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина с нижегородским "Торпедо". Встреча прошла накануне и завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0. Судьба противостояния решилась во втором овертайме.

Таким образом, начальники клуба сдержали обещание заплатить хоккеистам по долгам "во вторник-среду".

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Западная конференция: ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск).

Восточная конференция: "Металлург" (Магнитогорск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), "Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Астана).

По регламенту турнира, победитель конференции играет с восьмой командой, клуб, занявший второе место - с седьмой и так далее. Победители конференций по итогам плей-офф разыграют между собой Кубок Гагарина.

Теги: хоккей, КХЛ
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