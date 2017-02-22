ФК "Спартак" приобрел кандидата в молодежную сборную Замбии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании соглашения с замбийским нападающим Джуниором Фэшном Сакалой.

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Занако" (Лусака) подписали трансферный контракт о переходе в наш клуб 19-летнего форварда Джуниора Фэшна Сакалы", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака" в среду.

Отмечается, что футболист выступал за "Занако" с 2015 года. Сакала - кандидат в молодежную сборную Замбии. В декабре прошлого года сыграл 5 матчей в чемпионате КОСАФА (U20), который проходил в Южной Африке, провел 4 гола, а его команда стала победительницей турнира.