ЦСКА вышел в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на домашнем поле переиграл норвежский "Русенборг" в матче 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА среди игроков не старше 19 лет.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1(1:1) в пользу армейцев

На 26-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Тимура Жамалетдинова, но на 37-й минуте гости сравняли счет усилиями Фредрика Винье, который отличился с пенальти. Победный гол армейцы провели на 88-й минуте, когда одиннадцатиметровый штрафной точно исполнил Тимур Пухов.

Таким образом, ЦСКА завоевал путевку в четвертьфинал турнира, где сыграет с португальской командой "Бенфика".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф (1/8 финала и 1/4 финала) противостояния состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке. Победители четвертьфиналов далее сыграют в отдельном турнире из четырех команд, которые определят победителя юношеской Лиги УЕФА.