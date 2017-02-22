"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

В ответном матче 1/16 финала российский клуб сыграл с турецким "Фенербахче", став сильнее его по сумме двух встреч

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" добился путевки в стадию 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

По сумме двух встреч краснодарцы одолели в 1/16 финала турецкий "Фенербахче".

Ответная встреча этих команд прошла в среду в Стамбуле и завершилась вничью – 1:1. На 7-й минуте ворота "Фенербахче" поразил Федор Смолов. Турецкий клуб ответил голом Мартина Шкртела на 41-й минуте.

В первом матче этих команд, прошедшем на прошлой неделе в Краснодаре, была зафиксирована победа российского клуба (1:0).