Московское "Динамо" выкупит у ЦСКА футболиста Панченко

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) объявил о том, что выкупит у столичного ЦСКА права на нападающего Кирилла Панченко, который в настоящее время выступает в "Динамо" в качестве арендованного игрока.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" сообщает, что согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне 2016/17 на правах аренды в нашем клубе. ФК "Динамо-Москва" воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже официально уведомил армейский клуб", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Кирилл Панченко провел за московское "Динамо" в этом сезоне в первенстве ФНЛ и Кубке России 24 матча и забил 16 мячей, возглавив гонку бомбардиров. Он не раз признавался лучшим игроком тура и месяца ФНЛ. Кирилл Панченко – игрок сборной России, чемпион России (2015/16), обладатель Суперкубка России (2014) в составе ЦСКА.