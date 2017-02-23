Главные новости
В РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииВ миреЗадержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"В миреСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Спорт

Московское "Динамо" выкупит у ЦСКА футболиста Панченко

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) объявил о том, что выкупит у столичного ЦСКА права на нападающего Кирилла Панченко, который в настоящее время выступает в "Динамо" в качестве арендованного игрока.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" сообщает, что согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне 2016/17 на правах аренды в нашем клубе. ФК "Динамо-Москва" воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже официально уведомил армейский клуб", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Кирилл Панченко провел за московское "Динамо" в этом сезоне в первенстве ФНЛ и Кубке России 24 матча и забил 16 мячей, возглавив гонку бомбардиров. Он не раз признавался лучшим игроком тура и месяца ФНЛ. Кирилл Панченко – игрок сборной России, чемпион России (2015/16), обладатель Суперкубка России (2014) в составе ЦСКА.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва, ФК ЦСКА, Кирилл Панченко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
"Севилья" нанесла поражение соперникам из "Лестера"Подробнее
"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
В ответном матче 1/16 финала российский клуб сыграл с турецким "Фенербахче", став сильнее его по сумме двух встречПодробнее
"Манчестер Сити" обыграл "Монако" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Манчестер Сити" обыграл "Монако" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
В двух матчах игрового вечера было забито 14 мячей, включая автогол, а также не реализован один пенальтиПодробнее
CAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжниковCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
Александр Легков, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Максима Вылегжанин и Евгений Белов не смогут выступить на стартующем в среду ЧМПодробнее
Мария Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высотуМария Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту
Такое достижение она установила на чемпионате России в помещенииПодробнее
Павел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства СШАПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства США
Он удивился возникшему интересу к этой теме, поскольку отказался от американского гражданства еще год назадПодробнее
В Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменовВ Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменов
Около 40% лыжников из стран Северной Европы, Канады и России страдают астмой, которая развивается из-за тренировок на морозеПодробнее
Немец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлонуНемец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Симон Эдер. Лучший из россиян Антон Шипулин - финишировал четвертымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииВ миреЗадержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"В миреСуд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспортаКультураСкончался актер Алексей Петренко
Парламентарии РФ и США встретились впервые за три года на ПА ОБСЕ
В США заявили о необходимости добиться преимущества над РФ в сфере обычных вооружений
Меркель назвала провокацией "утку" об изнасиловании ребенка в Литве военными Германии
Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Президент России назвал приоритеты для развития Вооруженных сил
Путину рассказали о недружественном поведении кораблей НАТО у берегов Сирии
Задержан заказчик похищения замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи