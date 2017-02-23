СКА и "Локомотив" выиграли в матчах Кубка Гагарина у "Витязя" и минского "Динамо"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА и ярославский "Локомотив" одержали по второй победе над подольским "Витязем" и минским "Динамо" соответственно в матчах первого раунда плей-офф розыгрыш Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА на своем льду выиграл у "Витязя" со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). Аналогичный результат, но с иным раскладам по периодам зафиксирован в Ярославле в матче "Локомотива" против команды из Белоруссии - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2).

Таким образом, СКА и "Локомотив" довели счет в своих сериях до 2:0 в свою пользу.

Следующие матчи в этих парах пройдут на аренах "Витязя" и "Динамо" соответственно.