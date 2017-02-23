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ФК "Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании соглашения с молодым нападающим португальского "Порту" Идриса Сиди Самбу

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Порту" подписали трансферный контракт о переходе в наш клуб 18-летнего форварда Идрисы Сиди Самбу (рост — 180 см, вес — 76 кг)" - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака" в четверг.

Самбу - воспитанник ФК "Спортинг" (Лиссабон). С 2015 года выступал за ФК "Порту" U19. В феврале 2016-го сыграл 1 матч за "Порту Б", который стал в прошлом году чемпионом Ледман Лиги Про. В нынешнем сезоне Идриса провел две встречи в Юношеской лиге УЕФА.

С 2013 по 2016 годы нападающий играл за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).

Кроме того, из камерунского ФК "Юниверсал Старс" в "Спартак" перешел 18-летний защитник Одри Йола Зепатта (рост — 193 см, вес — 86 кг). Футболист выступал за "Юниверсал Старс" с 2014 года.

Теги: футбол, ФК Спартак
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