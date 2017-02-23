ЦСКА вырвал победу над "Йокеритом" в Кубке Гагарина

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились второй победы над финским "Йокеритом" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Основное время прошедшей в четверг встречи завершилось вничью, в овертайме успех сопутствовал армейцам – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу ЦСКА.

В дополнительное время также решилась судьба матча между московским "Динамо" и нижегородским "Торпедо". Результат матча, прошедшего в Москве, - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу "Динамо".

Счет в сериях в этих парах – 2-0 в пользу ЦСКА и "Динамо". Следующие матчи в этих парах пройдут на аренах "Йокерита" и "Торпедо" соответственно.