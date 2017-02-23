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"Зенит" вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала он выиграл у бельгийского "Андерлехта", но тот оказался сильнее по сумме двух встреч

"Зенит" вылетел из Лиги Европы
Фрэнк Ачимпонг радуется победе "Андерлехта"
Фото: ТАСС/AP

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" не смогли выйти в следующую стадию Лиги Европы УЕФА, несмотря на победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче 1/16 финала турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0) в пользу "Зенита". По сумме двух встреч сильнее оказался "Андерлехт". Он ранее выиграл дома со счетом 2:0, а путевку в 1/8 финала заработал за счет лучшего показателя по голам на выезде.

На 24-й минуте ответного матча Виктор Жулиано открыл счет и вывел "Зенит" вперед. На 72-й Артем Дзюба удвоил, а на 78-й вновь Жулиаон поразил ворота "Андерлехта".

Счет 3:0 устраивал "Зенит", однако этот результат российскому клубу удержать не удалось: на 90-й минуте Исаак Телин ("Андерлехт") смог точно пробить по воротам Юрия Лодыгина.

В итоге "Зенит" выбыл из еврокубков.

Россию в 1/8 финала Лиги Европы будет представлять "Краснодар", ранее прошедший турецкую команду "Фенербахче". Кроме того, в ночь на пятницу в Праге пройдет ответный матч 1/16 финала между местной "Спартой" и ФК "Ростов". У российского клуба высокие шансы на успех по суме двух встреч: в первой он разгромил соперника со счетом 4:0.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит
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