ФК "Лестер" уволил главного тренера Раньери

Команда, сенсационно выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Англии, ныне находится на грани вылета из премьер-лиги

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Лестер" объявил о решении отправить в отставку главного тренера команды итальянца Клаудио Раньери.

Свое решение – оно обнародовано на сайте клуба – руководство "Лестера" объяснило низкими результатами команды.

В настоящее время "Лестер" находится на 17-м месте и рискует вылететь из премьер-лиги (в нее входят 20 клубов).

Клаудио Раньери возглавил "Лестер" в июле 2015 года и в первом же сезоне (2015/16) работы в этой команде привел ее к чемпионству. Этот успех стал большой сенсацией, поскольку до этого команда выступала в низших дивизионах английского футбола. ФИФА же признала Раньери лучшим тренером 2016 года.