ИААФ разрешила троим российским атлетам выступать под нейтральным флагом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) дала разрешение россиянам Анжелике Сидоровой, Кристине Сивковой и Алексею Сокирскому принимать участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, говорится в ИААФ.

"Процесс подачи заявок для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов говорит о нашем стремлении поддержать надежды и чаяния чистых спортсменов, включая российских атлетов, которые стали заложниками национальной системы", - приводятся слова главы ИААФ Себастьяна Коу.

Сидорова является прыгуньей с шестом, Сивкова - бегуньей на спринтерские дистанции, Сокирский - метателем молота. Теперь у них есть возможность принять участие в ближайшем чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, а также на Кубке Европы по метанию молота.

ИААФ ранее сообщила, что для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов заявки подали 35 российских легкоатлетов.

1 февраля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщала о 33 спортсменов, подавших заявки.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения ВФЛА на фоне допингового скандала. Такое решение ИААФ приняла в ноябре 2015 года.

Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.