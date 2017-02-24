Защитник "Анжи" Тигиев перешел в "Спартак"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Махачкалинский ФК "Анжи" объявил об уходе в московский "Спартак" защитника Георгия Тигиева. Футболист будет играть в столичном клубе на правах аренды.

"Защитник "Анжи" Георгий Тигиев отдан в аренду московскому "Спартаку" на полгода", - говорится в сообщении пресс-службы "Анжи" в пятницу.

Отмечается, что согласно условиям сделки, "Спартак" имеет право выкупа

футболиста после окончания срока арендного соглашения.

Тигиев перешел в "Анжи" перед началом сезона 2015/16 и провел за махачкалинскую команду 38 матчей.