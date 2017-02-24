Магнитогорский "Металлург" вновь победил "Куньлунь" в Кубке Гагарина

Три шайбы в этой встрече провел Оскар Осала, а Сергею Мозякину опять не удалось заработать 1000-го очка в своей карьере

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" добились второй победы над пекинским ХК "Куньлунь Ред Стар" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске в пятницу, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) в пользу "Металлурга". Главным героем противостояния стал игрок магнитогорского клуба Оскар Осала, забросивший три шайбы.

Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин вновь не смог добиться юбилейного, 1000 очка (по системе "гол+пас") в своей карьере. На отметке 999 очков он остановился 16 февраля. С тех пор "Металлург" сыграл один матч в регулярном чемпионате и два – в Кубке Гагарина.

Счет в серии с командой "Куньлунь" теперь 2-0 в пользу "Металлурга".

Аналогичное преимущество в серии 1/8 финала имеет омский "Авангард", который встречается с владивостокским "Адмиралом". Вторую победу "Авангард" одержал на своем льду в пятницу – 6:3 (1:2, 2:1, 3:0).

В паре "Трактор" (Челябинск) – "Барыс" (Астана) счет равный – 1-1. В пятницу "Трактор" выиграл дома у казахстанского клуба со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).

Следующие матчи в этих парах пройдут на аренах ХК "Куньлунь", "Адмирала" и "Барыса" соответственно.