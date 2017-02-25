Австрийские скалолазы завоевали золотые медали Всемирных военных игр в Сочи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Австрийка Джессика Пилз завоевала "золото" соревнований по скалолазанию в дисциплине "трудность" третьих зимних Всемирных военных игр в Сочи, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре игр. Второй стала ее соотечественница Катарина Пош. В борьбе за третье место победила Мина Маркович из Словении.

Австрийский скалолаз Якоб Шуберт также стал победителем соревнований в дисциплине "скорость" на третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре игр. Вторым стал словенец Домен Скофец. Бронзовую медаль завоевал итальянец Марселло Бомбарди. Лучшим среди россиян стал Дмитрий Факирьянов, занявший четвертое место