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Глава МЧС проверит готовность спасателей к Кубку Конфедераций FIFA

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков проверит в Краснодарском крае готовность подразделений министерства к обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA, который пройдёт летом 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"Министр отправляется в Сочи, где в 19-й пожарно-спасательной часть по охране Олимпийского парка состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций", - сказал собеседник агентства.

Глава МЧС проверит готовность сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время спортивных мероприятий. Во время проведения Кубка Конфедераций в обеспечении безопасности планируется задействовать 972 сотрудника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и задействовать более 230 единиц техники, включая авиацию МЧС.

В пресс-службе министерства сообщили, что в Кубка Конфедераций полностью обновлен парк техники Сочинского гарнизона. Все пожарные автоцистерны позволяют не только тушить пожары, но и ликвидировать ЧС различного характера. На вооружении подразделений МЧС в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы пожарно-спасательные автомобили "Тоннельный" и "Челнок", предназначенные для эвакуации людей и тушения пожаров в тоннелях, а также пожарно-спасательные мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, мотовездеходы, пожарно-спасательные катера и беспилотные летательные аппараты.

"На территории Адлерской ТЭС для проверки готовности подразделений МЧС тактико-специальные учения, за ходом которых будет наблюдать глава МЧС", - сообщили в ведомстве. В них помимо спасателей, будут задействованы сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. "В рамках учений будут отработаны вопросы взаимодействия со всеми службами, включая МВД и Росгвардию", - уточнили в МЧС.

Теги: МЧС, Сочи
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