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Спорт

Россияне завоевали 16 медалей по итогам двух дней Всемирных военных игр

Сборная ВС России лидирует в общекомандном зачете

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Вооруженных сил РФ лидирует в общекомандном зачете после второго соревновательного дня III зимних Всемирных военных игр, сообщили журналистам в пресс-центре игр в воскресенье.

"После двух соревновательных дней игр разыграно 23 комплекта наград. В активе сборной Вооруженных сил России, которая идет на первом месте, 16 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На втором месте идут военнослужащие из Италии (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали), на третьем - представители французской армии (3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали)", - сказали в пресс- центре.

Сорок четыре спортсмена приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. Первым среди мужчин стал Эдуард Хренников, завоевавший свое пятое "золото" Всемирных военных игр. Мария Кечкина, тренирующаяся под руководством Хренникова, заняла первое место среди женщин. Степан Малиновский и Татьяна Оборина принесли сборной ВС РФ "бронзу" и "серебро" соответственно.

В смешанной биатлонной эстафете участвовали шесть команд - из Австрии, Германии, Китая, России, Франции и Швейцарии. В составе каждой выступили четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины). Победу в гонке одержала сборная австрийской армии, вторыми стали биатлонисты из Франции. Сборная Вооруженных Сил России, которую представляли Галина Нечкасова, Ульяна Кайшева, а также Матвей Елисеев и Максим Цветков завоевала бронзовую медаль.

Смешанная эстафета стала заключительным соревнованием для Максима Цветкова на III зимних Всемирных военных играх - 26-го февраля он вместе с Татьяной Акимовой отправится в расположение национальной сборной России на предолимпийскую неделю в южнокорейский Пхенчхан.

В горнолыжном спорте в дисциплине "слалом" пьедестал почета целиком заняли итальянцы. Победителем стал Стефано Гросс, второе место занял серебряный призер чемпионата мира-2007 Манфред Мельгг, третье - Кристиан Девилль.

Возглавивший сборную ВС РФ по горнолыжному спорту единственный в истории России победитель этапа Кубка мира прапорщик ЦСКА Александр Хорошилов занял седьмое место. Всего в состязании принимали участие 52 спортсмена из 17 стран.

В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров участвовали представители четырех стран - России, Италии, Китая и Южной Кореи.

В финале соревнований среди мужчин победу одержал кореец Ким Сун Джин, серебряным призером стал итальянец Юри Конфортола, бронзовым - китаец Чу Хонг Жи. Победителем женского первенства стала итальянка Арианна Фонтана, завоевав уже второе "золото" Военных игр, в Сочи первую медаль она заработала 24 февраля на дистанции 500 метров. Второе место заняла китаянка Янг Янг, третье - ее соотечественница Ванг Рун Ян.

Победителем мужских соревнований по скалолазанию в дисциплине "трудность" стал австриец Якоб Шуберт, второе место занял словен Домен Скофец, третье - итальянец Марчелло Бомбарди. В женском первенстве "золото" завоевала австрийка Джессика Пильц, "серебро" - ее соотечественница Катерина Пош, "бронзу" - словенка Мина Маркович. Представители сборной Вооруженных Сил России Дмитрий Факирьянов и Дарья Кан заняли четвертые места.

Теги: Сочи
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