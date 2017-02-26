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Спорт

Восемь комплектов медалей будут разыграны на Всемирных военных играх

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На третий день III зимних Всемирных военных игр в Сочи будут разыграны восемь комплектов медалей, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре игр.

"Сегодня, 26 февраля, на III зимних Всемирных военных играх спортсмены из 26 стран разыграют восемь комплектов наград в пяти видах спорта", - сказали в пресс-центре.

На трассах центра "Роза Хутор" пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине "слалом" среди женщин. В составе российской сборной борьбу за медали поведут Ксения Алопина, Дарья Овчинникова, Ольга Погребитская и Екатерина Ткаченко.

В лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" пройдет командный спринт. В нем выступят четыре российских команды - две женские и две мужские.

В командном спринте каждая команда состоит из двух спортсменов. В ходе гонки они поочередно сменяют друг друга после каждого из кругов, в общей сложности команда пробегает шесть кругов (по три на каждого из членов команды), каждый из которых длиной в 1,5 километра. Передавая эстафету, лыжник должен коснуться партнера по команде и при этом не мешать передаче эстафеты конкурентов. Среди мужских команд сначала пройдет два "полуфинала", по итогам которых в финал пройдут по пять лучших команд. Среди женских команд "полуфинальных" соревнований не будет. Они начнут борьбу за медали со стадии финала.

В ледовом дворце "Айсберг" начнется смешанная эстафета по шорт-треку. Руководствуясь девизом Международного совета военного спорт (CISM) "Дружба через спорт" в шорт-треке медали разыграют шесть интернациональных команд, в состав которых вошли российские военнослужащие.

"В активе российской команды по шорт-треку уже две медали Игр-2017. Бронзовые награды завоевали Денис Айрапетян и Евгения Захарова, оба отличились на дистанции 500 метров. Напомним, рядовой Д.Айрапетян завоевал эту награду с температурой 38,5 градуса. По решению тренерского штаба нашей сборной, он освобожден от участия в стартах на Всемирных играх по состоянию здоровья", - добавили в пресс-центре.

Среди скалолазов пройдут состязания в дисциплине "боулдеринг" среди мужчин и женщин. В составе сборной Вооруженных Сил России выступят трехкратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Лужецкий, Вадим Тимонов, Арман Тер-Минасян и Дмитрий Факирьянов. В составе женской команды ВС РФ выступят прапорщик Ольга Яковлева, рядовой Татьяна Шемулинкина, рядовой Евгения Лапшина.

В лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" пройдет мужской и женский спринт по ориентированию на лыжах."Спортивную честь" России на этих стартах будут защищать пятикратный чемпион Всемирных военных игр Эдуард Хренников, Андрей Ламов, Степан Малиновский и Владимир Игнатов. В составе женской команды выступят Татьяна Власова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Анастасия Кравченко.

Теги: Сочи
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