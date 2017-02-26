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Спорт

Боксеры Мэнни Пакьяо и Амир Хан проведут супербой в апреле

Ранее предполагалось, что знаменитый филиппинец встретится с Джеффом Хорном, но этот бой в ближайшее время не состоится

Боксеры Мэнни Пакьяо и Амир Хан проведут супербой в апреле
Мэнни Пакьяо
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Знаменитый филиппинский боксер-профессионал Мэнни Пакьяо согласился провести бой с британским обладателем серебра Олимпийских игр Амиром Ханом. Поединок, который сами участники уже называют супербоем, пройдет 23 апреля.

Об этом филиппинский спортсмен написал в своем твиттере.

Несколько дней назад 38-летний Пакьяо заявил, что ведет переговоры с командой Хана, хотя до этого сообщалось, что его следующим соперником станет австралиец Джефф Хорн. На этот поединок очень рассчитывали в Австралии - власти штата Квинсленд надеялись принять бой с участием одного из самых знаменитых боксеров мира.

В итоге филиппинец сказал, что Хорн - лишь один из вероятных противников.

Как напоминает The Guardian, 30-летний Хан, который завоевал олимпийское серебро еще в 2004 году, не проводил официальных боев с прошлого мая, когда он поднялся на 2 весовые категории ради поединка с чемпионом в среднем весе по версии WBC Саулем Альваресом. Мексиканец отправил британского оппонента в нокаут в шестом раунде.

Теперь Хан, вероятно, вновь сменит весовую категорию, чтобы встретить с Пакьяо.

Филиппинец в ноябре завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, победив американца Джесси Варгаса по очкам.

Пока неизвестно, на какой арене может пройти бой Пакьяо - Хан.

Теги: бокс. Мэнни Пакьяо, Амир Хан
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