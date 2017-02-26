Магнитогорский "Металлург" в третий раз победил "Куньлунь" в Кубке Гагарина

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" выиграли третий матч подряд у пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Пекине в воскресенье они победили соперника со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Один из голов в составе "Металлурга" провел нападающий Сергей Мозякин. Этот гол позволил форварду набрать юбилейное 1000-е (по системе "гол+пас") очко за всю свою карьеру в российских чемпионатах.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Металлурга". Победа в следующем матче (пройдет в Пекине) выведет магнитогорский клуб в четвертьфинал турнира.