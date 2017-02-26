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Россиянин Закарин стал вторым по итогам веломногодневки "Тур Абу-Даби"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский велогонщик Ильнур Закарин, защищающий цвета выступающей под швейцарским флагом команды "Катюша"-Alpecin (ранее – российская команда "Катюша), занял второе место по итогам многодневной велогонки мирового тура "Тур Абу-Даби".

Победителем общего зачета стал португалец Руй Кошта, который представляет команду UAE Team Emirates (ОАЭ).

На третьем месте в генеральной классификации разместился голландец Том Дюмулен из Team Sunweb.

Лучшим из российской команды "Газпром-РусВело" стал Сергей Фирсанов, занявший 32-е место.

В командном зачете первое место заняла команда UAE Team Emirates. "Газпром-РусВело" стала 16-й, "Катюша"-Alpecin – 12-й.

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года стала выступать под швейцарским флагом, "Газпром-РусВело" осталась единственной российской профессиональной велокомандой.

Теги: велоспорт, Тур Абу-Даби, ОАЭ, Ильнур Закарин
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