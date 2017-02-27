Расходы на содержание построенных к ЧМ-2018 арен составят около 2 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Содержание и эксплуатация арен, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, составит примерно 2 млрд рублей, заявил министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на Сочинском инвестиционном форуме в понедельник.

"Появятся новые расходы - более 2 млрд рублей на содержание и эксплуатацию вновь построенных стадионов. В любом случае, эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника, федерального, регионального или привлеченного бюджета", - заявил Колобков.

Он отметил, что "нагрузка на бюджеты субъектов РФ значительно выше, чем на федеральный бюджет, с 2010 по 2015 год совокупные государственные расходы федерального бюджета отрасли физической культуры и спорта составили 324 млрд рублей, это без учета Олимпийских игр, при этом, 65 млрд рублей - расходы федерального бюджета, субъекты же израсходовали значительно больше - 259 млрд рублей".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.