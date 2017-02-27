УЕФА завел дело в отношении "Ростова" после матча ЛЕ со "Спартой"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дисциплинарное дело открыто в отношении российского футбольного клуба "Ростов" после матча в Праге с местной "Спартой" из-за поведения болельщиков, использовавших пиротехнику, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дисциплинарное дело открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Спарта" - "Ростов", прошедшего 23 февраля и завершившегося ничьей 1:1 (этого результата хватило ростовчанам для выхода в 1/8 финала, поскольку в первом матче они разгромили чешский клуб со счетом 4:0).

Российский клуб обвиняют в использовании его болельщиками пиротехнических изделий, что является нарушением Дисциплинарного регламента УЕФА.

Решение о санкциях в отношении "Ростова" будет вынесено 23 марта.