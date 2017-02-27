Названы имена арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

Тур стартует 3 марта, в пятницу, матчем "Томь" - "Ростов", эту игру обслужит судья Алексей Сухой (Люберцы).

4 марта, в субботу, тур продолжится встречей "Оренбург" - "Арсенал", на который назначен судья Владимир Сельдяков (Балашиха). Также в субботу сыграют ЦСКА и "Зенит", эта игра доверена судье Александру Егорову (Саранск).

5 марта, в воскресенье, пройдут несколько матчей. В частности, встретятся "Краснодар" и "Спартак", которых рассудит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). На встречу "Урал" - "Амкар" получил назначение судья Михаил Вилков (Нижний Новгород). "Терек" и "Уфу" рассудит Сергей Карасев (Москва). В матче "Крылья Советов" - "Локомотив" будет работать судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Тур завершится 6 марта, в понедельник, когда сыграют "Анжи" и "Рубин", на этот поединок назначен судья Алексей Еськов (Москва).