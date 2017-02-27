Спорт

"Водник" также извинился за скандальный матч чемпионата России по бенди

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Участники скандального хоккейного матча клубы "Водник" (Архангельск) и "Байкал-Энергия" (Иркутск) не вели борьбу за мяч, заявляют в архангельской команде.

"У гостей ("Байкал-Энергия" - ИФ) на матч не были заявлены ведущие игроки - Евгений Иванушкин и Михаил Красиков. Обе команды с первых минут уклонялись от борьбы за мяч. Развязка наступила в середине второй половины встречи, когда можно было наблюдать серию автоголов. В итоге иркутяне одержали победу - 9:11", - говорится в сообщении, опубликованном в группе "Водника" в соцсетях.

В команде подчеркивают, что матч не имел принципиального значения для иркутской команды, которая при любом раскладе оставалась на втором месте в турнирной таблице. Вместе с тем, "руководство хоккейного клуба "Водник" и команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию", говорится в сообщении.

В воскресенье "Водник" на своем поле проиграл "Байкалу-Энергии" со счетом 9:11, все голы команды забили в свои ворота. По некоторым данным, это было сделано, чтобы избежать встречи с сильным соперником в играх на вылет чемпионата страны. Результаты матча аннулированы, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле.

Теги: бенди хоккей с мячом
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