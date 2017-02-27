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Спорт

Российская сборная выиграла Всемирные военные игры в командном зачете

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Абсолютным победителем медального зачета III Всемирных военных игр в Сочи стала команда Вооружённых сил России, сообщил журналистам начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ полковник Олег Боцман.

"В неофициальном командном зачете с первого дня лидером стала команда Вооруженных сил России и удерживала первое место в течение всех трех дней. По результатам всех соревнований у команды РФ 22 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей", - сказал Боцман.

Второй в общекомандном зачете стала Италия: восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.

"Замыкает тройку лидеров Франция, спортсмены которой принесли стране шесть золотых, 12 серебряных и пять бронзовых медалей", - сообщил начальник Управления.

Соревнования III зимних Всемирных военных игр завершились сегодня патрульной гонкой по биатлону.

В ходе игр спортсмены разыграли 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В спортивную программу вошли семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Теги: Сочи, Всемирные военные игры
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