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СКА стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Серию 1/8 финала он выиграл у "Витязя" по победам о счетом 4-0

СКА стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
Болельщики СКА
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА завоевал путевку в 1/4 финала розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, выиграв серию 1/8 финала плей-офф у подольского "Витязя".

Решающую победу над подмосковной командой клуб из Санкт-Петербурга одержал в понедельник в Подольске, разгромив соперника со счетом 7:1 (3:0, 3:0, 1:1).

Это был четвертый матч серии, победитель которой традиционно определяется после четырех побед одной из команд. Предыдущие два матча СКА выиграл так же убедительно – 7:2 дома и 6:2 в гостях. В стартовом же матче серии петербуржцы победили подольчан с более скромным счетом – 3:1.

Таким образом, СКА первым из участников Кубка Гагарина завоевал путевку в 1/4 финала. Серию 1/8 финала он выиграл со счетом 4-0.

Турнирная сетка выводит СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина (и полуфинале Западной конференции) на победителя пары "Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Новгород). В этом противостоянии счет по победам 2-1 в пользу москвичей.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК СКА
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