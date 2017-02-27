ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Минское "Динамо" сократило отставание в серии с "Локомотивом", а московское "Динамо" увеличило преимущество в серии с "Торпедо"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв серию первой стадии плей-офф у финского "Йокерита".

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА. Решающая победа одержана столичными армейцами в понедельник в Хельсинки. Основное время этой встречи завершилось вничью, ее судьба решилась в овертайме. Результат противостояния – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу ЦСКА.

В предыдущих матчах серии ЦСКА обыгрывал "Йокерит" в Москве со счетом 4:2 и 2:1 (победитель определился в овертайме), а также в столице Финляндии – 4:3 (победитель определился в овертайме).

В четвертьфинале турнира (и полуфинале Западной конференции) победитель регулярного чемпионата ЦСКА встретится с лучшим в паре "Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Минск). В этой паре счет по победам 3-1 в пользу ярославцев. При этом свою первую победу минчане оформили в понедельник, выиграв у железнодорожников на своем льду со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

Следующий матч в этой паре пройдет в Ярославле

Московское "Динамо" в третий раз взяло верх над нижегородским "Торпедо". Столичный клуб одолел соперника в гостях со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0), добившись успеха в овертайме.

Следующий матч в этой паре пройдет на льду "Динамо", которое сейчас ведет в серии со счетом 3-1. Победитель пары в следующей стадии турнира сыграет с петербургским СКА, который со счетом 4-0 выиграл серию у подольского "Витязя".