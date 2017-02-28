"Лестер" выиграл у "Ливерпуля" в первом матче после увольнения Раньери

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU -В 26-м туре чемпионата Англии по футболу действующий победитель турнира "Лестер" одержал победу над "Ливерпулем".

Встреча прошла на поле "Лестера" в ночь на вторник по московскому времени и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Этот успех позволил "Лестеру" прервать в чемпионате Англии безвыигрышную серию, которая составила шесть матчей (в пяти из них команда проиграла). Причем это произошло в первой же игре после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. Теперь же командой руководит – в качестве исполняющего обязанности главного тренера – Крэйг Шекспир.

Об увольнении Раньери было объявлено несколько дней назад. Свое решение руководство "Лестера" объяснило низкими результатами команды.

Клаудио Раньери возглавил "Лестер" в июле 2015 года и в первом же сезоне (2015/16) работы в этой команде привел ее к чемпионству. Этот успех стал большой сенсацией, поскольку до этого команда выступала в низших дивизионах английского футбола. ФИФА же признала Раньери лучшим тренером 2016 года.

Благодаря победе над "Ливерпулем" "Лестер" набрал 24 очка и поднялся с 18-го на 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги, которую составляют 20 клубов. "Ливерпуль" с 49-ю очками занимает пятое место.