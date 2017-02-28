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Россиянин Никита Кучеров признан игроком дня в НХЛ

Второй звездой дня признан еще один российский игрок - Александр Радулов

Россиянин Никита Кучеров признан игроком дня в НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Никита Кучеров, защищающий цвета команды "Тампа-Бэй" признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В домашней игре против "Оттавы" россиянин оформил хет-трик, усилив это достижение голевой передачей. Результативная игра Кучерова позволила команде "Тампа-Бэй" победить соперника со счетом 5:1.

Второй звездой дня признан еще один представитель России, форвард Александр Радулов, выступающий за "Монреаль". На его счету 1 гол и 3 результативные передачи в гостевом матче против "Нью-Джерси". Эту встречу выиграл "Монреаль" (4:3), вырвав победу в овертайме.

В тройку лучших игроков дня попал также нападающий "Миннесоты" Майкл Гранлунд, ставший автором одного из голов в домашнем матче с "Лос-Анджелесом". Встреча завершилась победой "Миннесоты" (5:4) в овертайме.

Теги: хоккей, НХЛ, Никита Кучеров
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