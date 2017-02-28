Маркин назвал мат одной из главных проблем в российском футболе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит предложение об ужесточении штрафов для клубов, чьи болельщики скандируют нецензурную брань на матчах, заявил журналистам председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин журналистам в ходе двухдневного семинара, проводимого союзом совместно с представителями клубов премьер-лиги.

"Эта проблема, а также использование пиротехники, являются на данный момент, на мой взгляд, самыми важными, которые мешают нормальному восприятию матчей чемпионата России и уж тем более предстоящих матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира", - сказал он.

"Когда я поднял проблему нецензурной брани на матчах, представитель клуба "Анжи" выступил с предложением ужесточить наказание за подобного рода кричалки. Штрафы по 20-30 тысяч рублей не воздействуют должным образом на клубы. Здесь нужно активнее работать с судьями, я пообещал, что на ближайшем заседании Комитета это предложение и другие обязательно мы обсудим и выработаем предложения по комплексному решению проблемы", - заявил Маркин.

Маркин подчеркнул, что за последнее десятилетие менталитет российских болельщиков изменился в лучшую сторону, что стало следствием заслуг РФС и государства.

"Я лично считаю, что проблемы, которые были на наших стадионах в начале 2000-х, я уже не говорю о 90-х годах, абсолютно не сопоставимы с теми, что происходят на стадионах сейчас. Это в большой степени заслуга работы РФС, особенно последние годы, и в целом, изменение менталитета, это была общегосударственная задача. Не скажу, что она решена в целом, но она решается", - отметил он.

Владимир Маркин возглавил комитет по безопасности РФС в ноябре прошлого года.