Главные новости
В РоссииСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСпортЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоВ РоссииЧто произошло за день: суббота, 29 апреля
Спорт

ФК "Динамо-Москва" стал победителем первенства Футбольной национальной лиги

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Состоялись матчи 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба лиги.

Лидер первенства клуб "Динамо-Москва", уже завоевавший путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), досрочно завоевал и звание победителя первенства ФНЛ.

В Краснодаре в матче против "Кубани" московский клуб оказался сильнее - 1:0. Елинственный мяч уже в компенсированное время забил Иван Темников. Теперь у московского клуба 78 очков и он на 12 баллов опережает клуб "Тосно" (Ленинградская область).

В свою очередь, "Тосно" вновь отложил вопрос о второй путевке в российскую премьер-лигу, сыграв на домашнем стадионе в Великом Новгороде вничью с московским клубом "Спартак-2" - 1:1. Причем хозяева вели до 83-й минуты, играя в большинстве. На 28-й минуте у гостей был удален Александр Лихачев за фол последней надежды. Но "Спартак-2" сумел в меньшинстве отыграться - гол на счету Дениса Давыдова.

Поспорить за вторую прямую путевку в РФПЛ теоретически еще сможет красноярский "Енисей", который в Воронеже разгромил местный "Факел" - 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме, один из них - автогол, мяч в свои ворота послал Дмитрий Тихий.

"Енисей" переместился на третье место, имея в активе 54 очка. Это место также дает клубу право участвовать в стыковых матчах с клубами РФПЛ.

Еще одним соискателем путевки в премьер-лигу является "СКА-Хабаровск", который на своем поле не сумел одолеть "Спартак-Нальчик" - 0:0. У хабаровчан в активе 52 очка и пятое место. На очко выше армейцев "Спартак-2", но по регламенту он не сможет участвовать в стыковых матчах.

Результаты остальных матчей тура: "Тамбов" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:0, "Сибирь" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:1, "Сокол" (Саратов) - "Тюмень" - 1:0, "Химки" (Московская область) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1, "Шинник" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1, "Мордовия" (Саранск) - "Балтика" (Калининград) - 0:1.

После 34 туров лидирует "Динамо-Москва" - 78 очков. На втором месте идет "Тосно" - 66 очков, на третьем - "Енисей" - 54 очка. Далее идут "Спартак-2" - 53 очка и "СКА-Хабаровск" - 52 очка.

По регламенту, в РФПЛ напрямую выйдут команды, занявшие первые два места. Они заменят клубы, занявшие 15-е и 16-е место в премьер-лиге. Клубы, занявшие 13-е и 14-е место в РФПЛ, сыграют два переходных матча с клубами ФНЛ, занявших 3-е и 4-е место по итогам первенства.

Теги: Динамо-Москва, футбол
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко
Украинский супертяжеловес потерпел второе поражение подряд, уступив в поединке за титулы IBF, WBA Super и IBOПодробнее
Мария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификацииМария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации
Российская теннисистка уступила француженке Кристине МладеновичПодробнее
Медведев попросил Мутко объяснить три удаления в матче "Зенит" - "Урал"Медведев попросил Мутко объяснить три удаления в матче "Зенит" - "Урал"
Глава РФС объяснил действия арбитра волнением в связи с работой на новом стадионе и накалом борьбыПодробнее
Экс-глава ФИФА Блаттер ответил на вопросы французских следователейЭкс-глава ФИФА Блаттер ответил на вопросы французских следователей
Блаттер рассказал о решении провести Чемпионат мира 2018 года в РФПодробнее
Французская прокуратура решила проверить ход выборов страны-хозяйки ЧМ-2018Французская прокуратура решила проверить ход выборов страны-хозяйки ЧМ-2018
Прокуроры сами решили провести расследование предполагаемых фактов коррупцииПодробнее
Мария Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в ШтутгартеМария Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте
В своем втором после возвращения на корт матче она победила Екатерину МакаровуПодробнее
Шарапова одержала победу в первом матче после возвращения на кортШарапова одержала победу в первом матче после возвращения на корт
Россиянка, которая пропустила 15 месяцев из-за дисквалификации, в первом круге турнира в Штутгарте обыграла итальянку Роберту ВинчиПодробнее
ЦСКА разгромил "Локомотив" в 25-м туре РФПЛЦСКА разгромил "Локомотив" в 25-м туре РФПЛ
Красно-синие на своем поле забили сопернику четыре безответных мяча в преддверии дерби со "Спартаком"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСпортЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоВ РоссииЧто произошло за день: суббота, 29 апреляСпортМария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации
Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"
Американский военный погиб возле Мосула
Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко
В результате авиакатастрофы на Кубе погибли восемь человек
Посол РФ обвинил США в наращивании военных мощностей под видом противодействия КНДР
Глава СК распорядился проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье
СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге
Евкуров уволил первого вице-премьера Ингушетии за срыв сроков сдачи перинатального центра
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи