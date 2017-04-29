ФК "Динамо-Москва" стал победителем первенства Футбольной национальной лиги

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Состоялись матчи 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба лиги.

Лидер первенства клуб "Динамо-Москва", уже завоевавший путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), досрочно завоевал и звание победителя первенства ФНЛ.

В Краснодаре в матче против "Кубани" московский клуб оказался сильнее - 1:0. Елинственный мяч уже в компенсированное время забил Иван Темников. Теперь у московского клуба 78 очков и он на 12 баллов опережает клуб "Тосно" (Ленинградская область).

В свою очередь, "Тосно" вновь отложил вопрос о второй путевке в российскую премьер-лигу, сыграв на домашнем стадионе в Великом Новгороде вничью с московским клубом "Спартак-2" - 1:1. Причем хозяева вели до 83-й минуты, играя в большинстве. На 28-й минуте у гостей был удален Александр Лихачев за фол последней надежды. Но "Спартак-2" сумел в меньшинстве отыграться - гол на счету Дениса Давыдова.

Поспорить за вторую прямую путевку в РФПЛ теоретически еще сможет красноярский "Енисей", который в Воронеже разгромил местный "Факел" - 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме, один из них - автогол, мяч в свои ворота послал Дмитрий Тихий.

"Енисей" переместился на третье место, имея в активе 54 очка. Это место также дает клубу право участвовать в стыковых матчах с клубами РФПЛ.

Еще одним соискателем путевки в премьер-лигу является "СКА-Хабаровск", который на своем поле не сумел одолеть "Спартак-Нальчик" - 0:0. У хабаровчан в активе 52 очка и пятое место. На очко выше армейцев "Спартак-2", но по регламенту он не сможет участвовать в стыковых матчах.

Результаты остальных матчей тура: "Тамбов" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:0, "Сибирь" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:1, "Сокол" (Саратов) - "Тюмень" - 1:0, "Химки" (Московская область) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1, "Шинник" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1, "Мордовия" (Саранск) - "Балтика" (Калининград) - 0:1.

После 34 туров лидирует "Динамо-Москва" - 78 очков. На втором месте идет "Тосно" - 66 очков, на третьем - "Енисей" - 54 очка. Далее идут "Спартак-2" - 53 очка и "СКА-Хабаровск" - 52 очка.

По регламенту, в РФПЛ напрямую выйдут команды, занявшие первые два места. Они заменят клубы, занявшие 15-е и 16-е место в премьер-лиге. Клубы, занявшие 13-е и 14-е место в РФПЛ, сыграют два переходных матча с клубами ФНЛ, занявших 3-е и 4-е место по итогам первенства.