Матч ЦСКА - "Спартак" останавливали из-за зажженных файеров фанатов армейцев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитр Владислав Безбородов на несколько минут остановил матч 26-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак" после того, как болельщики армейцев зажгли пиротехнику.

Болельщики зажгли файера и петарды, дым от которых на некоторое время заволок игровое поле столичной "ВЕБ Арены", которая является домашней для ЦСКА, передает корреспондент "Интерфакса".

Диктор обратился к зрителям с просьбой воздержаться от использования пиротехники.

Первый тайм матча закончился со счетом 1:1. На гол спартаковца Луиса Адриану армейцы ответили точным ударом Алексея Березуцкого под занавес тайма. В начале второго тайма "Спартак " вышел вперед благодаря голу Дениса Глушакова. После этого поклонники "красно-синих " и зажгли файера.

После того как дым рассеялся, арбитр возобновил матч.