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"Спартак" победил ЦСКА в 26-м туре премьер-лиги

Команда, возглавляемая Массимой Каррерой, упрочила лидерство в чемпионате России, теперь она опережает идущий вторым ЦСКА на 10 очков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак " обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча закончилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу "Спартака".

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Первый тайм матча закончился со счетом 1:1. На гол спартаковца Луиса Адриану на 33-й минуте армейцы ответили точным ударом Алексея Березуцкого на 45-й минуте. В начале второго тайма (на 52-й минуте) "Спартак " вышел вперед благодаря голу Дениса Глушакова.

Во втором тайме болельщики армейцев зажгли пиротехнику, дым от которых на некоторое время заволок игровое поле столичной "ВЭБ Арены", которая является домашней для ЦСКА.

Диктор обратился к зрителям с просьбой воздержаться от использования пиротехники.

"Спартак" продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, набрав 60 очков. У ЦСКА - 50 баллов и второе место. На третьем месте идет петербургский "Зенит". У него 49 очков, команда имеет игру в запасе.

Теги: ФК ЦСКА, ФК Спартак, футбол
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