"Зенит" победил "Томь" и поднялся на второе место в премьер-лиге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" добился победы над томской "Томью" в матче 26-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча прошла в Томске в понедельник и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". На 35-й минуте в его составе отличился Олег Шатов, на 83-й – Мигель Данни.

Победа позволила "Зениту" набрать 52 очка и подняться на второе место в турнирной таблице. Команда из Петербурга обошла футболистов московского ЦСКА, которые накануне уступили в столичном дерби "Спартаку" (1:2). Сам же "Спартак" лидирует в турнирной таблице, причем опережает "Зенит" на 8 очков.

Что касается "Томи", то команда по-прежнему занимает последнее, 16 место, у команды 14 очков. Томский клуб отстает от занимающих 15-е место "Крыльев Советов" на 7 очков, однако клуб из Самары имеет игру в запасе

Чемпионат России по футболу-2016/17 завершится через четыре тура.