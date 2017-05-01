Стартовый этап чемпионата РСКГ-2017 посвятят памяти первого президента Чечни

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первый этап чемпионата Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в 2017 году будет посвящен памяти первого Президента Чечни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и пройдет при поддержке администрации республики, сообщила пресс-служба чемпионата.

Заезды гонщиков в рамках этапа пройдут 13 и 14 мая на автодроме "Крепость Грозная".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что "Чечня всегда славилась своими спортсменами, однако в основном о наших успехах знают поклонники единоборств".

"Сейчас многое делается для поддержки и других видов спорта, в том числе автомобильного. Создана Федерация автоспорта Чечни, построен автодром Крепость Грозная - великолепный спортивно-технический комплекс, единственный в Северо-Кавказском федеральном округе, где можно проводить соревнования в разных дисциплинах", - заявил он.

"Мне приятно, что открытие нового сезона Российской серии кольцевых гонок, где участвует и чеченская команда AKHMAT Racing Team, пройдет именно в нашей республике", - отметил Кадыров.

Руководитель СМП РСКГ Олег Петриков высоко оценил качество трассы в Грозном:

"В прошлом году участники Российской серии кольцевых гонок впервые побывали на автодроме "Крепость Грозная", и впечатления остались положительными. Трасса соответствует европейскому уровню, персонал под управлением опытных администраторов активно учится, зрители азартны и любят гонки", - заявил он.