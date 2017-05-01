Определено время матчей 30-го тура чемпионата РФПЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Все восемь матчей заключительного, 30-го тура первенства Российской футбольной премьер-лиги состоятся в воскресенье, 21 мая, сообщается на сайте РФПЛ.

Все матчи начнутся в одно время - в 15 часов.

В этот день московский "Спартак" сыграет в Туле с местным "Арсеналом", ЦСКА на своем поле примет "Анжи" (Махачкала).

"Зенит" (Санкт-Петербург) завершит чемпионат матчем в Москве с "Локомотивом", "Краснодар" сыграет в Томске с аутсайдером клубом "Томь", а "Ростов" померится силами в гостях с "Оренбургом".

Кроме того, "Уфа" примет "Урал" (Екатеринбург), "Амкар" сыграет в Перми с казанским "Рубином". В Самаре "Крылья Советов" примет грозненский "Терек".

После 26 туров в чемпионате лидирует московский "Спартак" - 60 очков, на втором месте - "Зенит" с 52 очками, на третьем - ЦСКА (50 очков).