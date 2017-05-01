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"Краснодар" и "Анжи" сыграли вничью в 26-м туре премьер-лиги

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и махачкалинским "Анжи" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Краснодаре в понедельник, - 0:0.

В активе "Краснодара" теперь 45 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Что касается "Анжи", то с 29-ю баллами он занимает 12-е место.

Этим матчем завершилась программа 26-го тура чемпионата России. В чемпионате лидирует московский "Спартак" - 60 очков, на втором месте – петербургский "Зенит" с 52 очками, на третьем – столичный ЦСКА (50 очков).

До финиша турнира осталось четыре тура.

Теги: футбол, ФК Краснодар, ФК Анжи
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