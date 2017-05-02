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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

ФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров

На домашней арене клуба планируется установить систему видеофиксации голов

ФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров
Фото: Reuters

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Краснодар" предложил российским футбольным клубам отказаться от попыток влиять на судей и готов в следующем сезоне установить на своем домашнем стадионе систему видеофиксации голов.

Чемпионат России по футболу-2016/17

"Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это - путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар"", - говорится в заявлении клуба, опубликованном на сайте ФК.

"Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол", - отмечается в заявлении.

Авторы обращения приводят несколько спорных решений судей матчей 24-го и 26-го туров чемпионата России в матчах с тульским "Арсеналом" (2:0) и махачкалинским "Анжи" (0:0).

"Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути", - говорится в сообщении.

"Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко (глава Российского футбольного союза - ИФ), Андрей Дмитриевич Будогосский (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС - ИФ) и Сергей Геннадьевич Прядкин (президент Российской футбольной премьер-лиги - ИФ) позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", - отмечается там же.

Теги: футбол, ФК Краснодар, РФС, РФПЛ
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