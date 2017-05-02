Букмекеры назвали "Локомотив" фаворитом финала Кубка России по футболу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" является фаворитом финальной встречи розыгрыша Кубка России по футболу против екатеринбургского "Урала", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу "Локомотива" в основное время равен 1,80, на успех "Урала" - 5,00 (на ничью - 3,00).

Матч пройдет на арене "Фишт" в Сочи во вторник и стартует в 18:45 мск. Номинальным хозяином поля является "Урал".

В прошлом году финал Кубка России проходил в Казани. Тогда петербургский "Зенит" выиграл у московского ЦСКА со счетом 4:1.

Стадион "Фишт" - одна из российских арен, на которых в 2017 году пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году - чемпионата мира.

Путь финалистов

"Локомотив" и "Урал" являются клубами премьер-лиги и на этих правах стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/16 финала. На этой стадии турнира "Локомотив" в гостях крупно победил подмосковные "Химки" - 3:0, в 1/8 финала также в гостях выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 3:1. В четвертьфинале московский клуб дома взял верх над командой "Тосно" из Ленинградской области – 1:0.

Что касается "Урала", то в 1/16 финала он разгромил в гостях ФК "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала на выезде он по пенальти выиграл у пермского "Амкара" - 4:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). В четвертьфинале "Урал" играл с "Краснодаром". При этом екатеринбургский клуб был номинальным хозяином поля, а фактически команды играли на поле "Краснодара". По ходу того матча "Уралу" удалось отыграться с 0:3, свести счет к ничьей – 3:3, а затем победить в серии пенальти – 4:3.

Если "Урал" впервые вышел в финал турнира, то "Локомотив" является шестикратным обладателем Кубка России. Чаще всего трофей выигрывал ЦСКА - семь раз.