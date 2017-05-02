Паспорт болельщика Кубка конфедераций получили почти 70 тыс. человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Примерно 70 тысяч паспортов болельщиков было выдано центрами выдачи для получения ID болельщика Кубка конфедераций, заявил вице-премьер, председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко журналистам.

"Около 70 тысяч паспортов болельщиков выдали все центры в России", - заявил Мутко.

Во вторник в Сочи открылся второй центр для получения паспорта болельщика Кубка конфедераций.

Одно из первых удостоверений было вручено Мутко, передает корреспондент "Интерфакса".

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующие чемпионы мира и Европы и сборная страны-хозяйки: Камерун (обладатель Кубка африканских наций 2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций Конференции футбола Океании 2016), Мексика (от Конференции футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Португалия (чемпион Европы 2016), а также Россия .