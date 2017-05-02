Финал Кубка России по футболу. Онлайн

На стадионе "Фишт" в Сочи определяется обладатель Кубка России по футболу сезона-2016/17. До финала дошли "Урал" (Екатеринбург) и "Локомотив" (Москва)
Фернандеш подавал, а Кверквелия затылком подправлял мяч в дальний угол. Через мгновение автор удара за этот самый затылок от досады и схватился: мяч пролетел рядом со штангой.
Так!
Угловой у ворот "Урала". "Локомотив" атакует чаще.
Победитель матча помимо трофея получит путевку в Лигу Европы УЕФА. А с восьмого и 11 места в чемпионате страны на эту путевку рассчитывать не принято.
"Железнодорожник" Миранчук тоже пробил по воротам. И тоже мимо.
Опасная подача в штрафную "Урала": защитник екатеринбуржцев выиграл борьбу за мяч у оппонента и головой выбил снаряд
Ответный удар игрока "Урала" Владимира Ильина - тоже, к слову, неточно
Тарасов бьет по воротам, но слишком выше от ворот!
В чемпионате России команды выступают не очень успешно. "Локомотив" занимает восьмое место, "Урал" - 11-е...
Футболисты "Урала" преимущественно бьют, а скорее - подают с дальнего расстояния.
Атмосфера, сопутствующая финальному матчу Кубка России-2016/17:
10 - Пока без опасных моментов, поэтому вот два шикарных перфоманса болельщиков #УралЛоко pic.twitter.com/9CCS27PUlh— ФК Локомотив (@fclm_official) May 2, 2017
За горло (свое, а не чужое) схватился Ари, тоже столкнулся с защитником "Урала". Врачи восстановили и его. Небезопасно, однако, в штрафной "Урала".
Тарасов вновь в центре внимания, но уже в качестве нарушителя. Сфолил он между центральной линией и штрафной "Локо". "Урал" стремительно разыграл стандарт и мяч стремительно же оказался на половине поля команды из Екатеринбурга. Хотя в футболе принято все же атаковать по направлению к воротам соперника.
Врачи оказали помощь Тарасову. Надеемся, травм не будет ни у кого!
Тарасов столкнулся с кем-то из защитников "Урала" головой и рухнул от боли на газон. Игра не была остановлена. "Уралу" удалось вынести мяч к центру поля, но команда нарвалась на контратаку москвичей. ее венцом стал удар Фернандеша из-за пределов штрафной. Мяч застрял в ногах защитников.
Угловой у ворот "Урала"
Николай Димитров навешивал с правого фланга. Мяч срезался с ноги, благодаря чему получил шанс залететь сразу в ворота. Но не залетел, а пролетел мимо створа.
Ари бил по воротам "Урала" головой после подачи с углового. Вратарю Заболотному удалось мяч поймать. Заболотный и Ари когда-то играли в "Спартаке", но Кубок России (как и любые другие турниры) в этой команде они не выигрывали.
Простреливали уральцы справа в штрафную - безуспешно.
Форвард "Урала" Павлюченко, в отличие от партнеров по команде, уже выигрывал Кубок России, это было еще в 2003 году, в составе "Спартака". То есть до перехода в "Тоттенхэм", а затем "Локомотив", "Кубань", "Урал"...
Фернандеш, а затем Тарасов (оба выступают за "Локомотив") продемонстрировали сейчас фишку про то, как правильно бояться бить по воротам. Казалось бы, мяч у линии штрафной, особо бить никто не мешает - но нет же: надо бить именно с линии ворот. Туда мяч доставить так и не удалось, был перехвачен
Каждая из команд уже попыталась по разу довести атаку до успешного завершения.
Незадолго до старта матча выглядело примерно так
Дождались! pic.twitter.com/JsA0XlWc1u— ФК Урал (@FCURAL) May 2, 2017
Игра началась! Успехов ее участникам! Хотя кому-то однозначно должно достаться больше...
А сейчас прозвучал гимн России!
Команды выходят на поле! На трибунах народу немало. Равно как, увы, и свободных мест
Главный судья - Алексей Николаев (Москва)
Главным тренером "Локомотива" является Юрий Семин, главным тренером "Урала" - не менее известный Александр Тарханов
А вот и долгожданный состав "Урала": Николай Заболотный, Джемал Табидзе, Грегор Балажиц, Александр Новиков, Александр Данцев, Николай Димитров, Роман Емельянов, Владимир Ильин, Эрик Билфалви, Чисамба Лунгу, Роман Павлюченко.
Вот как выглядит стартовый состав... ну, например, "Локомотива":
Состав московского «Локомотива» на главный матч сезона!— ФК Локомотив (@fclm_official) May 2, 2017
Давайте, родные! Верим! #ИдемЗаКубком #УралЛоко pic.twitter.com/74e2E9JgZP
Много чего понаписал тут, а вот составы (хотя бы стартовые) не указал. Отчего же не добавить? Сейчас добавим.
Букмекеры назвали "Локомотив" фаворитом финала Кубка России по футболу https://t.co/FAWxoLQwNA— Интерфакс (@interfax_news) May 2, 2017
Если "Урал" впервые вышел в финал турнира, то "Локомотив" является шестикратным обладателем Кубка России. Чаще всего трофей выигрывал ЦСКА - семь раз.
Что касается "Урала", то в 1/16 финала он разгромил в гостях ФК "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала на выезде он по пенальти выиграл у пермского "Амкара" - 4:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). В четвертьфинале "Урал" играл с "Краснодаром". При этом екатеринбургский клуб был номинальным хозяином поля, а фактически команды играли на поле "Краснодара". По ходу того матча "Уралу" удалось отыграться с 0:3, свести счет к ничьей – 3:3, а затем победить в серии пенальти – 4:3. В 1/2 финала соревнования "Урал" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1.
На этой стадии турнира "Локомотив" в гостях крупно победил подмосковные "Химки" - 3:0, в 1/8 финала также в гостях выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 3:1. В четвертьфинале московский клуб дома взял верх над командой "Тосно" из Ленинградской области – 1:0. В полуфинале "Локомотив" дома победил "Уфу" - 1:0.
"Локомотив" и "Урал" являются клубами премьер-лиги и на этих правах стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/16 финала.
Номинальным хозяином поля "признан" "Урал", потому его пока и стараемся указывать первым в этой паре. Хотя ключевой роли для выявления сильнейшего этот юридический факт играть не должен.
Игра пройдет сегодня на арене "Фишт" в Сочи, начало запланировано на 18:45 по московскому времени.
Здравствуйте! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финала розыгрыша Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом"!