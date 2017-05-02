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Финал Кубка России по футболу. Онлайн

Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" в Сочи проводят решающий матч розыгрыша Кубка России-2016/17

Финал Кубка России по футболу. Онлайн
Стадион "Фишт" в Сочи
Фото: ТАСС, Артур Лебедев

На стадионе "Фишт" в Сочи определяется обладатель Кубка России по футболу сезона-2016/17. До финала дошли "Урал" (Екатеринбург) и "Локомотив" (Москва)

39'

Фернандеш подавал, а Кверквелия затылком подправлял мяч в дальний угол. Через мгновение автор удара за этот самый затылок от досады и схватился: мяч пролетел рядом со штангой.

39'

Так!

38'

Угловой у ворот "Урала". "Локомотив" атакует чаще.

35'

Победитель матча помимо трофея получит путевку в Лигу Европы УЕФА. А с восьмого и 11 места в чемпионате страны на эту путевку рассчитывать не принято. 

33'

"Железнодорожник" Миранчук тоже пробил по воротам. И тоже мимо.

30'

Опасная подача в штрафную "Урала": защитник екатеринбуржцев выиграл борьбу за мяч у оппонента и головой выбил снаряд

29'

Ответный удар игрока "Урала" Владимира Ильина - тоже, к слову, неточно

27'

Тарасов бьет по воротам, но слишком выше от ворот!

25'

В чемпионате России команды выступают не очень успешно. "Локомотив" занимает восьмое место, "Урал" - 11-е...

23'

Футболисты "Урала" преимущественно бьют, а скорее - подают с дальнего расстояния.

21'

Атмосфера, сопутствующая финальному матчу Кубка России-2016/17:
 

20'

За горло (свое, а не чужое) схватился Ари, тоже столкнулся с защитником "Урала". Врачи восстановили и его. Небезопасно, однако, в штрафной "Урала".

18'

Тарасов вновь в центре внимания, но уже в качестве нарушителя. Сфолил он между центральной линией и штрафной "Локо". "Урал" стремительно разыграл стандарт и мяч стремительно же оказался на половине поля команды из Екатеринбурга. Хотя в футболе принято все же атаковать по направлению к воротам соперника.

16'

Врачи оказали помощь Тарасову. Надеемся, травм не будет ни у кого!

15'

Тарасов столкнулся с кем-то из защитников "Урала" головой и рухнул от боли на газон. Игра не была остановлена. "Уралу" удалось вынести мяч к центру поля, но команда нарвалась на контратаку москвичей. ее венцом стал удар Фернандеша из-за пределов штрафной. Мяч застрял в ногах защитников.

14'

Угловой у ворот "Урала"

12'

Николай Димитров навешивал с правого фланга. Мяч срезался с ноги, благодаря чему получил шанс залететь сразу в ворота. Но не залетел, а пролетел мимо створа.

10'

Ари бил по воротам "Урала" головой после подачи с углового. Вратарю Заболотному удалось мяч поймать. Заболотный и Ари когда-то играли в "Спартаке", но Кубок России (как и любые другие турниры) в этой команде они не выигрывали.

8'

Простреливали уральцы справа в штрафную - безуспешно.

6'

Форвард "Урала" Павлюченко, в отличие от партнеров по команде, уже выигрывал Кубок России, это было еще в 2003 году, в составе "Спартака". То есть до перехода в "Тоттенхэм", а затем "Локомотив", "Кубань", "Урал"...

4'

Фернандеш, а затем Тарасов (оба выступают за "Локомотив") продемонстрировали сейчас фишку про то, как правильно бояться бить по воротам. Казалось бы, мяч у линии штрафной, особо бить никто не мешает - но нет же: надо бить именно с линии ворот. Туда мяч доставить так и не удалось, был перехвачен

3'

Каждая из команд уже попыталась по разу довести атаку до успешного завершения. 

2'

Незадолго до старта матча выглядело примерно так

1'

Игра началась! Успехов ее участникам! Хотя кому-то однозначно должно достаться больше...

А сейчас прозвучал гимн России!

Команды выходят на поле! На трибунах народу немало. Равно как, увы, и свободных мест

Главный судья - Алексей Николаев (Москва)

Главным тренером "Локомотива" является Юрий Семин, главным тренером "Урала" - не менее известный Александр Тарханов

А вот и долгожданный состав "Урала": Николай Заболотный, Джемал Табидзе, Грегор Балажиц, Александр Новиков, Александр Данцев, Николай Димитров, Роман Емельянов, Владимир Ильин, Эрик Билфалви, Чисамба Лунгу, Роман Павлюченко.

Вот как выглядит стартовый состав... ну, например, "Локомотива":
 

Много чего понаписал тут, а вот составы (хотя бы стартовые) не указал. Отчего же не добавить? Сейчас добавим.

Побольше шансов на успех чем соперник имеет клуб из Москвы - так считают букмекеры

Если "Урал" впервые вышел в финал турнира, то "Локомотив" является шестикратным обладателем Кубка России. Чаще всего трофей выигрывал ЦСКА - семь раз.

Что касается "Урала", то в 1/16 финала он разгромил в гостях ФК "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала на выезде он по пенальти выиграл у пермского "Амкара" - 4:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). В четвертьфинале "Урал" играл с "Краснодаром". При этом екатеринбургский клуб был номинальным хозяином поля, а фактически команды играли на поле "Краснодара". По ходу того матча "Уралу" удалось отыграться с 0:3, свести счет к ничьей – 3:3, а затем победить в серии пенальти – 4:3. В 1/2 финала соревнования "Урал" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1.

На этой стадии турнира "Локомотив" в гостях крупно победил подмосковные "Химки" - 3:0, в 1/8 финала также в гостях выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 3:1. В четвертьфинале московский клуб дома взял верх над командой "Тосно" из Ленинградской области – 1:0. В полуфинале "Локомотив" дома победил "Уфу" - 1:0.

"Локомотив" и "Урал" являются клубами премьер-лиги и на этих правах стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/16 финала. 

Номинальным хозяином поля "признан" "Урал", потому его пока и стараемся указывать первым в этой паре. Хотя ключевой роли для выявления сильнейшего этот юридический факт играть не должен.

Игра пройдет сегодня на арене "Фишт" в Сочи, начало запланировано на 18:45 по московскому времени.

Здравствуйте! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финала розыгрыша Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом"!

Теги: футбол, Кубок России по футболу, ФК Локомотив, ФК Урал
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