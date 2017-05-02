Финал Кубка России по футболу. Онлайн

Что касается "Урала", то в 1/16 финала он разгромил в гостях ФК "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала на выезде он по пенальти выиграл у пермского "Амкара" - 4:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). В четвертьфинале "Урал" играл с "Краснодаром". При этом екатеринбургский клуб был номинальным хозяином поля, а фактически команды играли на поле "Краснодара". По ходу того матча "Уралу" удалось отыграться с 0:3, свести счет к ничьей – 3:3, а затем победить в серии пенальти – 4:3. В 1/2 финала соревнования "Урал" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1.