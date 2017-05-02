Российскую гребчиху отстранили от соревнований из-за неэтичного поведения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Спортсменка Анастасия Янина на два месяца отстранена от участия во всероссийских и международных соревнованиях по академической гребле из-за грубого и умышленного нарушения правил соревнований и неэтичного поведения на церемонии награждения в классе одиночек легкого веса.

"Если после отстранения повторится что-то подобное, то президиум подойдет к решению такого вопроса более жестко", - заявил во вторник президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Спортсменка также отстранена условно на один год.

По сообщению очевидцев, спортсменка во время награждения разорвала грамоту и выкинула медаль.