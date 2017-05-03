Назван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал расширенный состав национальной команды на ЧМ.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли 28 хоккеистов.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.



3ащитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Артем Зуб.



Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.