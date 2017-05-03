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Полиция проверит сведения об избиении фаната "Локомотива" в Екатеринбурге

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция проверяет появившуюся в СМИ информацию об избиении футбольного болельщика московского клуба "Локомотив" на улице в Екатеринбурге около фан-зоны, где во вторник показывали трансляцию финала Кубка России: "Локомотив" играл с екатеринбургским "Уралом".

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Как сообщали СМИ, после завершения матча недалеко от фан-зоны болельщики "Урала" избили молодого человека с символикой клуба "Локомотив". Между тем, в пресс-группе Управления МВД России по Екатеринбургу "Интерфаксу" заявили, что "пока ни заявлений, ни сообщений о данном правонарушении ни от потерпевшего, ни от медиков не поступало".

"Однако полиция по материалам СМИ организовала проверку. Будут установлены все обстоятельства данного происшествия", - сказал собеседник агентства.

Полиция изучает видео с нападением. Пока не установлено, где именно произошел инцидент, однако во время трансляции финального матча этого не могло случиться, поскольку осуществлялась охрана общественного порядка.

По данным пресс-службы футбольного клуба "Урал", финальный матч Кубка России по футболу показывали на большом экране на улице Вайнера в Екатеринбурге.

Матч "Урал" - "Локомотив" прошел во вторник в Сочи. Победив со счетом 2:0, "Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России, а заодно получил полагающуюся обладателю трофея путевку в Лигу Европы.

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Игра сопровождалась различными инцидентами. После того, как во втором тайме "Локомотив" провел первый гол, на поле выбежало несколько фанатов столичного клуба. А незадолго до финального свистка, уже при счете 2:0 в пользу москвичей, ряд игроков обеих команд устроили между собой драку: арбитр Алексей Николаев удалил четверых. У железнодорожников были удалены Ари и Джефферсон Фарфан, а у уральцев - Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. Им может грозить до шести матчей дисквалификации. Однако санкции распространяются только на Кубок России.

Кроме того, ряд болельщиков "Локомотива" пострадали непосредственно в Сочи. Один из них был доставлен в больницу со стадиона "Фишт" с ранением головы. Однако, сообщили "Интерфаксу" в медучреждении Сочи в среду, необходимые медицинские процедуры ему провести не удалось: он сбежал.

Теги: футбол, Кубок России по футболу
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