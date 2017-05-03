Последние работы на новом стадионе "Зенита" завершат 2 июня

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Работы на новом футбольном стадионе в Санкт-Петербурге полностью завершатся 2 июня, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин журналистам в среду.

"Дедлайн у нас это 10 июня, мы должны полностью передать стадион АНО "Арена-2018". Для внутреннего пользования у нас другая дата, 2 июня должны быть завершены все работы, включая адаптацию и сооружение временных конструкций",- сказал он.

По его словам,, 31 марта в Ростехнадзор было направлено уведомление о завершении второго этапа работ для получения заключения о соответствии.

"Так как второй этап в большем связан с адаптацией стадиона к требованиям ФИФА, то согласование требует большой работы. Сейчас она идет",- сказал он.

Параллельно, по его словам, идет передача инженерных систем ФК "Зенит".

Стадион уже введен в эксплуатацию, "Зенит" провел первый матч на арене 22 апреля, вторая игра запланирована на 7 мая.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Арена рассчитана на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составляет около 280 тыс. кв. м.