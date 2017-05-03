Президент ФК "Локомотив" назвал арену клуба местом проведения матча за Суперкубок

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок России по футболу в 2017 году пройдет на стадионе ФК "Локомотив", заявил президент клуба Илья Геркус.

"На нашем стадионе. И мы покажем всем наше Черкизово!" - приводит слова Геркуса пресс-служба клуба.

Матчи за Суперкубок России проходят с 2003 года, в них принимают участие действующие чемпион и обладатель Кубка страны. Обладатель Кубка уже известен, им как раз является "Локомотив", накануне он выиграл финал турнира у екатеринбургского "Урала". Главным претендентом на победу в чемпионате России является московский "Спартак". За четыре тура до финиша чемпионата он опережает идущий вторым "Зенит" (Санкт-Петербург) на 8 очков.