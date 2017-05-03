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Спорт

Франческо Тотти завершит карьеру футболиста по окончании сезона

Всю взрослую карьеру он проводит только в "Роме", здесь же он будет работать директором

Франческо Тотти завершит карьеру футболиста по окончании сезона
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сезон-2016/17 станет последним для легендарного футболиста итальянской "Ромы" Франческо Тотти в качестве игрока, заявил спортивный директор ФК Рамон Мончи.

"Он договорился клубом о том, что этот год станет последним для него в качестве футболиста, после чего он займет пост директора", - цитирует Football Italia Мончи.

40-летний Тотти является воспитанником "Ромы", за основной состав которой выступает с 1992 года - то есть играет здесь всю взрослую карьеру. Вместе с римлянами он стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01, два раза выигрывал Кубок Италии (в сезонах-2006/07, 2007/08) и Суперкубок Италии (в 2001 и 2007 годах).

С 1998 по 2006 год он защищал цвета сборной Италии, вместе с которой стал чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2000 году.

Теги: Италия, футбол, ФК Рома, Франческо Тотти
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