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Решение о выдаче Шараповой Wild Card на "Уимблдон" примут 20 июня

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" решат, выдавать ли россиянке Марии Шараповой специальное приглашение (Wild Card) на турнир 20 июня, сообщает AP.

Отмечается, что в этот день состоится заседание оргкомитета турнира, к тому моменту определится состав игроков, которые войдут в основную сетку "Уимблдона".

Известно также, что 16 мая будет принято решение о возможной выдаче Шараповой Wild Card га другой турнир серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции (Roland Garros).

Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации и уже сыграла на турнире в Штутгарте, дойдя до полуфинала.

Ранее Шарапова выигрывала все турниры "Большого шлема" - по разу турнир в Уимблдоне, Australian Open и US Open, дважды - Roland Garros.

Теги: теннис, Мария Шарапова, Уимблдон
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