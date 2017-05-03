РФПЛ попросила ФИФА оставить на стадионах в РФ систему автофиксации голов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ведет переговоры с Международной федерацией футбола о том, чтобы после Кубка конфедераций сохранить на аренах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи системы автоматической фиксации голов и видеоповторов, заявил председателя правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко журналистам в среду.

"Что касается технических средств, то это непростая тема, мы попросили ФИФА разрешить нам использование таких средств, которые будут применяться на Кубке конфедераций и чемпионате мира, РФПЛ обратились с запросом, чтобы получить такое разрешение. Но это и экономический вопрос, одна такая система стоит $1,2 млн и ее эксплуатация $100 тыс. в год", - сказал Мутко.

"Мы попробуем эту систему оставить на четырех стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций и эксплуатировать ее в течение последующего сезона, переговоры с ФИФА ведем", - добавил он.